Gazişehir ve Gaziantepspor'un Fikstürü Belli Oluyor

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ve TFF 2.Lig ekiplerinden Gaziantepsor'un fikstür çekimlerinin tarihleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde profesyonel liglerde fikstür çekim tarihleri belli oldu. 2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek. TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Buna göre Gazişehir Gaziantep'in yer aldığı Spor Toto 1.Lig fikstürü 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yapılacak. Gaziantepspor'un yer aldığı TFF 2.Lig fikstürü ise 17 Temmuz Salı günü 15.30 yapılacak. - GAZİANTEP