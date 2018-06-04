Gazişehir ve Gaziantepspor'dan Ali Koç'a Kutlama

Spor 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep ve Spor Toto 2. Lig ekibi Gaziantepspor dün yapılan genel kurulla Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilen Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı.

Resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Gazişehir Gaziantep'in mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. Başkanı olarak seçilen Sayın Ali Koç'u tebrik eder, Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Gaziantepspor'dan yapılan açıklamada ise, "Bugün yapılan Kongre ile birlikte Fenerbahçe Kulübünün 37. Başkanı olan Ali Koç ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP