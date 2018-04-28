Gazişehir Son Virajda

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren ve topladığı 53 puanla 4. sırada yer alan Gazişehir Gaziantep, ligin 33. haftasında bugün 15: 30'da Balıkesirspor'u konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçı kazanması durumunda play-off'u garantileyecek olan Kırmızı-Siyahlılar, normal sezonda iç sahadaki son maçına çıkmış olacak. Gazişehir'de kritik maç öncesi sakatlıkları süren Pierre Webo ve Adama Ba'nın yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Alsan'da forma giyemeyecek. - GAZİANTEP