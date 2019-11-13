Gazişehir Öğrenci Meclisi toplandı

13.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:31

Gaziantep Valiliği tarafından oluşturulan Gazişehir Öğrenci Meclisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yılki ilk oturumunu gerçekleştirdi.



Şubat ayında Gaziantep Valiliği tarafından hayata geçirilen ve kentin başta eğitim olmak üzere pek çok konuda kalkınmasına katkı sunmayı amaçlayan 'Gazişehir Öğrenci Meclisi' bu yılki ilk oturumunu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Gazişehir Öğrenci Meclisi oturumuna Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, diğer protokol üyeleri, kentin önde gelenleri, mülki amirler, öğrenciler, öğretmenler, idareciler, okul aile birliği başkanları ve STK temsilcileri katıldı.



Oturumda açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Günümüzün iki önemli konusu var. Birincisi sürdürülebilirlik, ikincisi de gönüllülük. Bizim de Gazişehir Öğrenci Meclisi'nde yapmak istediğimiz de gönüllülüğü sağlamak ve sürdürülebilirliği sağlamak. Geçen sene başlattığımız bu projede inşallah bu sene eksikliklerimizi tamamlayıp, daha iyilerini yaparak bundan sonra da devam etmek" dedi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Bu güzel çalışmayı bütün Türkiye'ye örnek kılan Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür ediyoruz. Bizim gençlerimiz için gençlerimizle birlikte yola çıkmamız gerekiyor. O yüzden bu meclisler çok mühim. Biz, bu meclislerde öğrencilerin görüş ve önerileri doğrultusunda yapmamız gereken şeyleri konuşacağız. Bize düşen buradaki katılımcılığı sağlamak ve buradan çıkan görüş ve önerlilerle yol haritamızı oluşturmaktır" ifadelerini kullandı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise "Böyle bir proje ile öğrencilerimizin fark edilmiş olması sevindirici bir şey. Bu meclisin en önemli faydası da budur. Öğrencilerimizi iyi bir şekilde yetiştirmek ile ilgili gayretlerimiz var" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kentin sorunlarına ilişkin öğrencilerden ve katılımcılardan görüş alınarak çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA