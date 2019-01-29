Gazişehir Lider Galatasaray'ı Elinden Kaçırdı

Lider Galatasaray karşısında kaçan galibiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Gazişehir Tekerlekli sandalye Basketbol Antrenörü Muharrem Karakafa, "Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'a, ikinci haftasında ise Galatasaray'a mağlup olduklarını belirten Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Muharrem Karakafa, "Oynadığımız iki takımda ligin zirvesinde yer alıyor. Beşiktaş ve Galatasaray karşısında çok iyi mücadele ettik, maalesef buna rağmen mağlup olduk" dedi.

Galatasaray karşılaşmasını maçın başından son iki dakikasına kadar önde götürdüklerini hatırlatan Karakafa, "Galatasaray karşısında maça çok iyi başladık. Son ana kadar da iyi götürdük. Ne Galatasaray, ne de Gazişehir oyundan hiç kopmadı. Müthiş mücadele oldu. İzleyenlerin zevk aldığı karşılaşmayı 68-63 kaybettik. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor" dedi.

Avrupa kupası maçları nedeniyle bu hafta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde maç olmadığını hatırlatan Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Muharrem Karakafa, "Maalesef istikrar yakalayan takımlara bu aralar iyi gelmiyor. Ancak Avrupa Kupası maçları nedeniyle verilen bir ara. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta deplasmanda Ankara TSK ile oynayacağız. Hedefimiz deplasmanda TSK'yı yenerek yeni bir çıkış tirendi sağlamak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler