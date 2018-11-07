Gazişehir İzmir'e Gidiyor

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, Perşembe günü karayoluyla İzmir'e giderek maç saatini bekleyecek.

Sezona Beşiktaş ve Galatasaray yenilgisiyle başladıklarını, Ankara TSK karşısında alınan farklı galibiyetle toparlandıklarını belirten Gazişehir Gaziantep BŞB. Antrenörü Muharrem Karakafa, "Süper Ligin en zevkli karşılaşması bu hafta İzmir'de olacak" dedi.

Her iki takımın da Süper Lige renk kattığını belirten Karakafa, "İzmir'de seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacak. Her iki takımda iyi mücadele eden, geçen yılın en başarılı takımları. Hedefimiz bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek" dedi.

Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Muharrem Karakafa, yaptığı açıklamada, "Her sezon başında olduğu gibi bu sezon başında da kendi planlamamızı yaptık. Süper Lig'de başarılı olmanın yanı sıra Avrupa Kupası'nda da başarılı olmak. Bu planlama doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bize maddi ve manevi destek olan Onursal Başkanımız Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gazişehir Kulüp Başkanımız Adil Konukoğlu ile yönetim kurulu üyelerimizin emeklerini boşa çıkartmadan başarılı bir sezon geçirmek" şeklinde konuştu.