Gazişehir'in Yol Çilesi

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye hareket eden Gazişehir'in yolculuğu çileye dönüştü.

Dün akşam saatlerinde hava yoluyla Gaziantep'ten Ankara'ya hareket eden kırmızı-siyahlılar, aktarmalı olarak Trabzon'a uçmayı planlıyordu ama Trabzon'daki yoğun sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bu uçuş iptal oldu. Uçuşun iptal olmasıyla kara yolunu kullanmak zorunda kalan Gaziantep ekibi, yaklaşık 11 saatlik bir yolculuğun ardından Rize'ye ulaştı. Yorucu ve uzun bir yolculuktan sonra Rize'ye ulaşabilen Gazişehir, konaklayacağı otelde kampa girdi. Öte yandan kırmızı-siyahlıların cumartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Necati Yılmaz, Mustafa Burak Durak, Murat Ceylan, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Okan Derici, Serdar Deliktaş, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir, Ermin Zec, Prince Segbefia, Samican Keskin, Himmet Ertürk, Fatih Durna, Mirza Cihan, Hüseyin Fıstıkçı, Yunus Emre Yılmaz." - GAZİANTEP