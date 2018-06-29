Gazişehir'in Yeni Golcüleri Topbaşı Yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler Rydell Poepon ve Seifedin Chabbi takımla birlikte ilk antrenmanlarını yaptı.

Takıma dün katılan iki oyuncu da sözleşme imzaladıktan sonra takım arkadaşları ve teknik heyetle tanışıp ilk antrenmanlarına çıktı. Antrenman başında düz koşu yapılan ikili daha sonra takım halinde yapılan çalışmaya katıldı.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Rydell Poepon ve Seifedin Chabbi antrenman sırasında basın mensuplarına poz vermeyi de ihmal etmedi. - GAZİANTEP