Gazişehir'in Üç Oyuncusu A Milli Takımda

Bayın oyunculardan Pınar Biter bayanlar A Milli takımına giderken, Muhammet Ümit Bebe ve Malik Aydınlı ise erkekler A Milli takımında yer aldı.

Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında Milli gurur sevinci yaşanıyor.

Süper Lig de mücadele eden ve ilk yarının bitmesine iki hafta kala 5. Sırada bulunan Gazişehir, bir yandan Milli takımlara oyuncu vermenin sevincini yaşarken diğer yandan da deplasmanda oynayacağı Elig Avukatlık Engelli Yıldızlar maçı için İstanbul'a gitti.

Türkiye Bayanlar A Milli takımına Pınar Biter'i veren Gazişehir Gaziantep BŞB. Türkiye Erkekler A Milli takımına ise Muhammet Ümit Bebe ile Malik Aydınlı'yı gönderdi.

Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Manejeri Ramazan Taşkın, yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızı A Milli takımlara layık görerek davet eden Türkiye A Milli Takım Baş Antrenörü Can Aksu'ya ve Türkiye Bayanlar A Milli Takım Baş Antrenörü Kamuran Özdemir'e teşekkür ediyorum. Umarım bu oyuncularımız kulüplerinde gösterdikleri başarıyı Milli takımlar düzeyinde de gösterirler" dedi.

Hafta sonunda deplasmanda oynayacakları Elig Avukatlık Engelli Yıldızlar maçını oynamak üzere İstanbul'a gittiklerini de vurgulayan Taşkın, "Ligin ilk yarının son 4 maçı bizim için oldukça zorluydu. Karabük, Beşiktaş, Engelli Yıldızlar ve Galatasaray gibi güçlü, aynı zamanda ligin zirvesinde bulunan takımlarla üst üste maçlar yapıyoruz. Oynadığımız Karabük ve Beşiktaş maçlarını kaybettik. Arada Ankara Güçlü Eller takımıyla oynadık ve bu maçta talihsiz bir yenilgi aldık. İlk yarının bitmesine iki haftalık süreç kaldı. Kalan iki maçımızı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak sezonun ilk haftasında İskenderun deplasmanında, kendi evimizde oynadığımız Keçiren maçında hesapta olmayan iki sürpriz yenilgi aldık. İkinci yarıda bu yenilgileri telafi edip, sezon sonunda play-off oynamak istiyoruz. Takımıma başarılar dilerken, bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu ile yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.