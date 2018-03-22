Gazişehir'in Rakibi Atlas Greece

Yunanistan'ın Atlas Greece, Faransa'nın Handibasket Le Puy takımı, Türkiye'den Güçlü Eller Keçiören Belediyesi ve Balıkesir BŞB. Takımlarıyla mücadele edecek olan Gazişehir, bir yandan lig maçlarını oynarken, diğer yandan da Avrupa Kupası turnuvasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gazişehir Gaziantep BŞB.'nin de yer aldığı Avrupa Kupası Turnuvası 27 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da oynanacak. Yunanistan, Fransa ve Türkiye'den toplam 5 takımın yer aldığı turnuvanın hazırlıklarını sürdüren Gazişehir Gaziantep BŞB'nin hedefi turnuvada birinci olarak kupayı kaldırmak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde ikinci sezonunu yaşayan ve iki sezondur verdiği mücadele ile üst sıraları zorlayan Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkıyor.

İlk kez Avrupa kupalarında yer alacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Menajeri Ramazan Taşkın, yaptığı açıklamada, "Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız 11 yıl önce Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kuruldu. 6 yıl ikinci ligde verilen mücadelenin ardından lig ikincisi olarak adını 1. Lige yazdırdı. Birinci lig'de üç yıllık serüvenin ardından büyük bir başarı göstererek Süper Lige yükselen Gazişehir Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız, son iki yıldır Süper Lig de mücadele ediyor ve Süper Ligin en tehlikeli takımları arasında yer alıyor. Hiç bir zaman gerileme devri yaşamadan sürekli çıtayı yükselterek bu sene artık resmen Avrupalı oluyoruz. Tarihimizde ilk kez katılacağımız Avrupa Kupası turnuvasında başarılı olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İyi bir kadromuz var. Bu kadro ile ligde ve Avrupa maçlarında başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu süreçte her zaman yanımızda olan, maddi ve manevi desteklerini takımdan esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, Gazişehir Kulüp Başkanı Sayın Adil Konukoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gazişehir Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fahrettin Kaplan, ASKF Başkanı ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Abdülkadir Gözegir'e teşekkür ediyoruz. Başkanlarımızın verdiği desteğe layık olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

GAZİŞEHİR'DE HEDEF KUPA

Takımda moral motivasyonun üst düzeyde olduğunu vurgulayan Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Antrenörü Muharrem Karakafa, yaptığı açıklamada ise, "Antrenör olarak bu takımda benim 4. Sezonum. Takım 1. Ligdeydi. İlk yılımda Süper Lige çıkmak için play off oynadık. İkinci yılımda ise başarılı bir sezonun ardından direk Süper Lig vizesi aldık. Son iki yıldır Süper Ligde mücadele ediyoruz. Geçen sezon ligi 6. Sırada rahat bir konumda bitirdik. Bu sezon ligin bitimine 6 haftalık bir süreç var, hedefimiz şampiyonluk için play off oynamak. Geriye baktığımızda sürkeli çıkatyı yükselten, başarıya doymayan bir takım grafi görüyoruz. Şimdi önümüzde Avrupa Kupası turnuvası maçları var. 5 takımın yer alacağı turnuvadan kupayla dönmek istiyoruz. Kaliteli bir takımız. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

PAZAR GÜNÜ ANTALYA İLE OYNUYORLAR

Geçen hafta deplasmanda Bağcılar galibiyetiyle dönen Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Pazar günü Antalya ile lig maçını oynuyor.

Antalya maçının hazırlıklarının devam ettiğini belirten Antrenör Muharrem Karakafa, "Geçen hafta deplasmanda Bağcıları yenerek önemli bir galibiyete imza attık. Bu hafta sonunda kendi evimizde Antalya ile oynuyoruz. Antalya takımının puan cetvelinde son sırada olması bizi asla rehavete sokmayacak. Biz Galatasaray, Beşiktaş karşısına nasıl çıkıyorsak, Antalya maçını da o kadar ciddiye alıyoruz. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız bu maçı kazanarak ligdeki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü saat: 14:00'da Talat Özkarslı Spor Salonuna bekliyoruz" şeklinde konuştu.