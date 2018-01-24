Gazişehir Gaziantepsporlu Yabancı ve Yerli Futbolculardan Destek

Gazişehir Gaziantepsporlu yabancı ve yer futbolcular, Samsunspor maçı öncesinde Türk Bayraklı tişört giyerek, Afrin'deki Zeytin dalı operasyonuna destek verdi

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz gün karşılaştığı Samsunspor karşılaşması öncesi taraftara Türk Bayrağı dağıtırken, yabancı ve yerli futbolcular ise Ay-Yıldızlı tişörtler giyerek sahaya çıktı. Yönetimin ve futbolcuların bu davranışı seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı harekatında kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Takımımızın, Samsunspor'la karşılaştığı müsabakada reklam panoları da ay-yıldızlı bayrağımıza ve Mehmetçiklerimize destek mesajlarıyla donatıldı. Ayrıca futbolcularımızda attıkları ilk golün ardından, asker selamı vererek anlamlı bir gol sevinci yaşadılar" denildi. - GAZİANTEP