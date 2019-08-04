Gazişehir Gaziantepspor sis ve yağmur altında çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Gazişehir Gaziantep, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

4.08.2019 16:04
Gazişehir Gaziantepspor sis ve yağmur altında çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Gazişehir Gaziantep, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yoğun yağmur ve sis altında yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken, ana bölümünde ise gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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