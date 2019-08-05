Gazişehir Gaziantepspor çalışmalarını sürdürdü

DÜZCE(İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen Gazişehir Gaziantep, günü çift antrenmanla tamamladı.

5.08.2019 20:57
Gazişehir Gaziantepspor çalışmalarını sürdürdü

DÜZCE(İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen Gazişehir Gaziantep, günü çift antrenmanla tamamladı. Antrenmanda yapılan çift kale maçta kazanan taraf kırmızılı takım oldu.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde saat 17.45'de gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirildi. Günün kazananı olan kırmızı takım, galibiyet pozunu ihmal etmedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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