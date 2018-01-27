Gazişehir Gaziantepli Genç Futbolcunun Kolu Kırıldı

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Selahattin Öztürk, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç yetenek antrenman esnasında girilen bir pozisyonda ters düşerek sol kolunu kırdı.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün genç yeteneklerinden Selahattin Öztürk, dün yapılan antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Selahattin Öztürk bir pozisyon sırasında ters şekilde düşmesi sonucu sol kol ön kısımda kırık meydana geldi. Genç futbolcuya yapılan tetkikler sonucunda, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde ameliyat olmasına karar verildi.

Öte yandan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren Selahattin Öztürk'ün yaklaşık 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi. - GAZİANTEP