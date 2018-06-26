Gazişehir Gaziantep Yeni Sezonun Startını Verdi

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep yeni sezon hazırlıklarına başladı. 2018-2019 sezonunun ilk antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştiren kırmızı-siyahlılar yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı.

Gazişehir Tesisleri'nde saat 19: 00'da başlayan yeni sezonun ilk antrenman yaklaşık 50 dakika sürdü. Antrenmana düz koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular ana bölümde ise rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Gazişehir'in ilk antrenmanını Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Murat Güneri, Settar Konukoğlu, Cihan Koçer, Sedat Özdinç, Yusuf Ziya Demsoy ve Kemal Aslan da yerinde takip etti.

Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu antrenman öncesinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, teknik heyet ve futbolcularla kısa bir görüşme yaparak, yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.

Öte yandan antrenmanı takip eden taraftarlar Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ve Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na çiçek takdiminde bulundu.

Gazişehir yeni sezon hazırlıklarına bir süre daha kendi tesislerinde devam edecek. - GAZİANTEP