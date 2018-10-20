Gazişehir Gaziantep - Ümraniyespor Maçının Ardından

Mehmet Altıparmak: "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik"

İsmet Taşdemir: "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik"

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP - Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Gazişehir Gaizantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Buraya geldiğimizden sonraki ilk karşılaşma. Geldikten sonraki ilk haftada bazı şeyleri değiştirmeye çalıştık. Açıkçası oyunun başında yakaladığımız pozisyonla golü bulsaydık maç başka bir yere giderdi. Takım halinde oynamayı başaramadık. Bunun üzerine çalışacağız. İstek ve arzu çok iyiydi. Maçın geneline baktığımızda hiç pozisyon vermeden 5-6 pozisyona girdik. Yaptığımız değişikliklerle maçın kontrolünü elimize aldık. Rakip maçın başından sonuna 1 puan için gelmiş gözüktü. Çzellikle 2'nci yarıda yerden kalmadılar. Takım oyunu oynamayan bazı oyuncularımız var. Onlara uyarılarda bulanarak buralara müdahale edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TAŞDEMİR: "BURADAN 3 PUANLA AYRILABİLİRDİK"

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise "Üç aşağı beş yukarı düşündüğümüz gibi oldu. Rakipte kaliteli oyuncular var. Oyuncular istediğim gibi oynadı. Düşündüğümüzden fazla pozisyon yakaladık. Son noktalarda biraz daha başarılı olsaydık buradan 3 puanla ayrılabilirdik" dedi.