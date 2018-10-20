- Gazişehir Gaziantep - Ümraniyespor maçının ardından

GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetimindeki ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep, etkisiz bir performans gösterdiği maçta rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Maçın tamamına baktığımızda hiç pozisyon vermeden 5-6 tane pozisyona girdik. Özellikle maçın ikinci yarısında oyunu rakip sahaya yıktık. Yaptığımız değişikliklerle de maçta daha fazla üstünlüğü ele aldık. Ama futbolda ne yaparsanız yapın gol atmak zorundasınız. O golü atamadığınız zaman her şey boşa gidiyor. Rakibimiz de zaten maçın başından sonuna kadar buraya bir puan için gelmiş. Özellikle maçın sonlarına doğru hiç yerden kalkmadılar. Bizim ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bazı eksiklerimiz var. Onları gidereceğiz, daha çok çalışıp daha çok mücadele edeceğiz" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, "Maç üç aşağı beş yukarı düşündüğümüz gibi oldu. Çünkü rakibimiz yetenekli oyunculardan kurulu bir ekip. Dolayısıyla oynamayı seviyorlar. Biz bugün biraz savunma yönümüzü ön plana çıkarmaya çalıştık. Amacımız iyi direnç gösterip, iyi savunma yapıp kontradan gol bulmaktı. Aslında düşündüğümüz pozisyonları da bulduk ama son noktalarda başarısız olduk. Bunları başarsaydık buradan 3 puanla dönmemiz içten bile değildi" diye konuştu.