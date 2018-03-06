Gazişehir Gaziantep - Ümaraniyespor Maçının Ardından

Gazişehir Gaziantep'in Ümraniyesporu 2-0 yendiği maçın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Futbolun bütün doğrularını yaptık. oyuncularım çok iyi oynadı. Taktik disiplinden kopmadık. Önde baskı yaptık. Çünkü rakibimizin pas yaparak çıktığını biliyorduk. İlk golümüzü de bu baskıdan attık. Ümraniyespor ile puan farkını 3'e indirdik. İkili avarajda bizde, bu maç bizim açımızdan çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Lig çok güzel oldu. Keyif verici, birçok takımın Play-off şansı var. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise, "Yaptığımız hatadan dolayı gol yedik. 2. golde de yine bireysel hata vardı. İkinci yarı daha gole dönük oynamayı düşündük ama olmadı. Bizim kalitemizdeki bir takımın bu kadar üst üste kaybetmemesi gerekiyor. Ama bu ligin önemli takımlarından biriyiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Sakat oyuncularımız var" diye konuştu. - GAZİANTEP