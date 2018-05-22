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Gazişehir Gaziantep, Ulusal Kulüp Lisansı Aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep daha önce başvurduğu ulusal kulüp lisansı almaya bu sezon sonu itibariyle hak kazandı.

Gazişehir Gaziantep, Ulusal Kulüp Lisansı Aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep daha önce başvurduğu ulusal kulüp lisansı almaya bu sezon sonu itibariyle hak kazandı.

Türkiye Futbol Fedarasyonu'ndan yapılan açıklamada Spor Toto 1. Lig'den ulusal lisans için başvuran kulüplerden Gazişehir Gaziantep ve İstanbulspor'un bu hakkı elde ettiği belirtildi. Federasyonun açıklamasında ulusal kulüp lisansı başvurusunda bulunan 52 kulüp arasında, Spor Toto Süper Lig'den Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Akhisarspor, Spor Toto 1. Lig'den Gazişehir Gaziantep ve İstanbulspor, TFF 2. Lig'den Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Karagümrük, Sancaktepe Belediyespor ve Tuzlaspor'un ulusal lisans almaya uygun olduğu kaydedildi. - GAZİANTEP

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