Gazişehir Gaziantep Topbaşı Yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2018-2019 futbol sezonun hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon için ilk antrenmanını teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Koşukavak, futbolcularıyla öncesinde kısa bir toplantı yaptığı antrenmanı, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu da izledi.

Konukoğlu, futbolcularla bir süre görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın yeniden yapılandığını ve transferler yaptıklarını söyledi.

"Transfer konusunda herkes müsterih olsun"

Takıma yeni futbolcuların katılacağını aktaran Konukoğlu, "Transfer konusunda herkes müsterih olsun, nasıl geçen sene iyi bir takım yapıp final oynadıysak bu sene ondan daha iyi bir takım kurup şampiyonluğa oynayacağız. Bütün taraftarlara geçen seni bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Teknik direktör Koşukavak da Gaziantep'in yıllarca Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Herkesin beklediği şeyi başarmak için burada olduğunu ifade eden Koşukavak, "Bütün şehirle birlikte ancak bu başarıyı elde edebiliriz. Tek başıma ben hiçbir şey yapamam." diye konuştu.

"Birçok oyuncuyla bağlantımız var"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Koşukavak, şunları kaydetti:

"Mümkün mertebe transfer konusunda detaycıyız. Bana da sosyal medya üzerinden sporseverler bir şeyler yazıyorlar. Ama o kadar kolay değil. Geçmişte de hızlı transferler veya çabuk karar vermeler bazı handikaplar doğuruyor. Bu demek değildir ki transferleri ağırdan alacağız. Bizim birçok oyuncuyla bağlantımız var."

Başkan Konukoğlu, daha sonra teknik direktör Koşukavak'a çiçek hediye etti.