Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında evinde Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Mehmet Altıparmak hak ettikleri galibiyeti aldıklarını ifade etti.

Galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyleyen Altıparmak, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok istediğimiz hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Geçen haftaki galibiyeti pekiştirip, anlamlı hale getirmemiz gerekiyordu. Çünkü çok uzun süredir iki galibiyet elde edememiştik. Özellikle iç sahada galibiyetimiz yoktu. Geçen haftaki galibiyetle oyuncuların özgüveni ve oyun anlamında iyiydi. Maça çok iyi başladık. İlk yirmi dakikalık bölümde goller kaçırdık, maçı orada koparabilirdik. Rakibin çok kaybedecek bir şeyi yoktu. İlk yarı öyle geçti. İkinci yarı biliyorduk onların üzerimize geleceğini, çabuk oyuncularla hamle yapmak istedik. Ama iki talihsiz sakatlık ve mecburi oyuncu değişiklikleri biraz düzenimizi değiştirdi. Bugün için önemli olan tek şey galibiyetti, bu galibiyeti alan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yanımızda olan herkese bu galibiyeti armağan ediyoruz. Üstü üste İkinci galibiyeti almamız bizim için çok önemliydi. Önümüzdeki haftalar bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

SERHAT GÜLPINAR: BU LİGDE KALACAĞIZ

Oynanan oyundan memnun olduğunu söyleyen Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar ise, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Sonuçta Gazişehir ligini iyi takımlarından bir tanesi. Kadro derinliği geniş olan bir takım. Biz bugün görmek istediklerimizi almak istediklerimizi aldık. Takımımız ileriki haftalar için bize ışık verdi. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Oyuncularımızın ayaklarına sağlık, bu mücadeleyi gösterdiğimiz sürece bu takım ligde kalacak. Önümüzdeki maçta da galip gelip bir seri başlatarak Lig'de kalmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

Serhat Gülpınar'ın açıklamaları - Gaziantep

Kaynak: DHA