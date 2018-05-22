Gazişehir Gaziantep'ten Taraftara Teşekkür Mesajı

Geçtiğimiz cumartesi günü Spor Toto 1. Lig Play-off Finali'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltılar sonucu 5-4 mağlup olan Gazişehir Gaziantep resmi internet sitesinden yayımladığı mesajla taraftara teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı ekibin internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak, şehrimize ve taraftarlarımıza sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşatmanın mücadelesini verdik. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetim kurulumuz ve Başkanımız Adil Sani Konukoğlu gecesini gündüzüne katarak, hummalı bir çalışma gösterdiler. Sezona istemediğimiz sonuçlarla başlamış olsak da, şampiyonluk için play-off finaline kadar uzanan büyük bir başarı hikayesi yazdık. Geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediye Erzurum karşısında Süper Lig'e bir penaltı golü kadar yaklaştık. Fakat bu hayalimize ulaşmayı başaramadık. Taraftarlarımıza ve tüm Gaziantep halkına, getirmeyi çok istediğimiz şampiyonluk kupası gelecek sezona ertelenmiş oldu. Sizlerin kenetlenmesi ve desteğiyle takımımızın gelecek sezon adını Süper Lig'e taşıyacağına gönülden inanıyoruz. Takımımızı sezon boyunca yalnız bırakmayan, iyi ve kötü gününde her zaman destek olan büyük taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Yeni sezonda, yepyeni hayallere hep birlikte koşacağız Gaziantep" denildi. - GAZİANTEP