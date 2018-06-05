Gazişehir Gaziantep'ten Sözeri'ye Veda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonunda görev yapan ve sözleşmesi sona eren teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

Açıklamada, "Teknik direktör Erkan Sözeri'ye kulübümüzdeki görev süresi boyunca vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.