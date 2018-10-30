Gazişehir Gaziantep'ten Son Yılların En İyi Başlangıcı

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 10 maçta aldığı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 18 puan toplayarak kulüp tarihinde son 10 yılın en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kapısından dönen ve bu sezon da hedefi direkt bir üst lige çıkmak olarak belirleyen Gazişehir Gaziantep, 10 maçta topladığı 18 puanla son yılların en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Spor Toto 1. Lig'de, 2005-2006 yılından bu yana yani 14 sezondur aralıksız olarak yer alan kırmızı-siyahlı ekip, bu süreçte sadece iki kez Süper Lig için play-off şansı yakalarken, diğer sezonlarda ise ligi orta sıralarda tamamladı.

2018-2019 sezonuna geçtiğimiz yıllara göre daha iddialı başlayan Gaziantep ekibi, ligin ilk haftalarında istenilen performansın gösterilememesinden dolayı teknik adam değişikliğine gitti. Gazişehir Gaziantep, buna rağmen 10 haftada topladığı 18 puanla 14 sezondur aralıksız yer aldığı 1. Lig'de en iyi üç başlangıcından birini yaptı. Geçtiğimiz sezon ilk 10 maçında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen Gazişehir, yeni dönemde ise bunun üstüne 7 puan daha koymayı başardı.

İlk Süper Lig bileti finaldeki Orduspor maçında kaçtı

Ligde daha önce 2010-2011 ve 2015-2016 sezonlarında ilk 10 maçta 18 puan toplama başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, 2010-2011 sezonu sonunda toplam 57 puanla ligi üçüncü bitirerek, play-off oynamış ve Süper Lig şansını final maçında Orduspor'a 1-0 kaybederek kaçırmıştı. 2015-2016 sezonuna ise 4 galibiyet, 6 beraberlikle 18 puan toplayarak başlayan Gaziantep, bu başarısını devam eden haftalarda gösteremedi ve o sezon ligi 48 puanla sekizinci sırada tamamladı.

Bu sezon ise hedefini direkt Süper Lig'e çıkmak olarak belirleyen ve bu yönde güçlü bir kadro oluşturan kırmızı-siyahlı takım, ilk haftalarda istediği gibi sonuçlar alamayınca Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yolları ayırıp, geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak'ı göreve getirmişti.

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'de 10 hafta sonunda elde ettiği 18 puanla 4. sırada yer alıyor. - GAZİANTEP