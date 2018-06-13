Gazişehir Gaziantep'ten Muhammed Himmet Ertürk'e Veda
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yollarını ayırdığı futbolcusu Muhammed Himmet Ertürk'e veda etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yollarını ayırdığı futbolcusu Muhammed Himmet Ertürk'e veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının oyuncularından olan Muhammet Himmet Ertürk ile anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Himmet'e takımımıza olan katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.
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