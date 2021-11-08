Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet serisi

GAZİANTEP (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde Gazişehir Gaziantep, ikide 2 yaparak galibiyeti serisi yakaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında deplasmanda Pendik Belediyesi karşısında galip gelen kırmızı-siyahlılar, ikinci haftada da kendi evinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 96-45 gibi farklı skorla mağlup etti.

Ligin ilk 2 haftasında iyi mücadele ettiklerini belirten genel menajer Ramazan Taşkın, lige iyi başlamak ve galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini anlattı.

Alınan galibiyetlerden dolayı antrenör Muharrem Karakafa ve tüm oyuncuları tebrik eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Geçen yıl salgın nedeniyle doğru dürüst lig oynanmadı. Ligin oynanmaması takımlara büyük zarar verdi. Bundan etkilenen kulüpler oldu. Ancak bu sene liglerin deplasmanlı şekilde oynanması Tekerlekli Sandalye Basketbolu tekrar canlandırdı. Bu canlılık bizleri mutlu etti. İmkanlarımız doğrultusunda iyi bir takım oluşturduk. Bunun meyvesini ilk iki haftada galibiyeti seriye bağlayarak aldık. Aynı başarıyı bundan sonraki maçlarda da göstermek istiyoruz. Takım içerisinde uyum, arkadaşlık çok iyi. Bu uyumu sahaya yansıttığımız takdirde güzel sonuçlar elde ederiz. Bunu ilk iki haftada başardık. Hedefimiz bu başarıyı sezon sonuna kadar devam ettirmek."

Ligin üçüncü haftasında deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile oynayacaklarını anımsatan Taşkın, bu hafta zor bir deplasmana gideceklerini ve oradan da galibiyetle dönmeyi arzuladıklarını kaydetti.