Gazişehir Gaziantep'ten forma tanıtımı

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'te, futbolcuların 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Gazişehir Gaziantep'ten forma tanıtımı

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'te, futbolcuların 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın yeni sezon formalarının hazırlandığı belirtildi.
Samuray Sport tarafından mavi, beyaz ve kırmızı renklerde hazırlanan formaların videoyla tanıtıldığı paylaşımın sonunda "efsane çubuklu forma çok yakında" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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