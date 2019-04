Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Altıparmak ve Futbolcular Öğrencilerle Buluştu

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve futbolcular İgor, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Ceylan lise öğrencileriyle buluştu. Oldukça coşkulu bir ortamda gerçekleştirilen söyleşide, öğrenciler futbolculara ve Mehmet Altıparmak'a merak ettikleri soruları sordu.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve futbolcular Igor, Oğuz Ceylan ve Oğulcan Çağlayan söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşide açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, hayatlarının hiç bir bölümünde sporu eksik etmemeleri gerektiğini söyledi. Altıparmak, "Bu kadar coşkulu bir öğrenci kitlesi beklemiyorduk. Bundan dolayı katılan tüm kardeşlerimize ve hocalarımıza teşekkür ederim. Futbola gelecek olursak, eğer sporla ilgileniyorsak lütfen branş ayrımı yapmayın. En büyük hobiniz sporla uğraşmak olsun, ister basketbol ister voleybol. Ama hayatınızın bir parçasını kesinlikle spora ayırın ve yaptığınız her şeyden zevk alın. Tabi bunların yanında derslerinizi de ihmal etmeden, götürebilmeniz gerekiyor. Maçlarımızda da bu coşkulu kalabalığı yanımızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk yaşatmak istiyoruz"

Sezonun son 6 haftasına girildiğinin hatırlatılması üzerine Mehmet Altıparmak, "Gaziantep şehrinin beklentisinin farkındayız. Gerçekten şu an her şeyiyle inanılmaz bir kulüpte çalışıyorum. Alt yapı yatırımlarnın, imkanlarının bile şu an Türkiye'nin hiç bir takımında olduğunu düşünmüyorum. Tüm bunlarla birlikte bu şehre, camiaya şampiyonluk yaşatabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Umut ediyorum ki, Mayıs ayında inşallah bu şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Igor: "Güzel karşılanmam performansımı da olumlu etkiledi"

Gazişehir Gaziantep'in yıldızı Brezilyalı İgor ise öğrencilerden gelen sorulara samimiyetle cevap vererek, Brezilya mutfağı mı, Gaziantep mutfağı mı, sorusuna, "Öncelikle bu ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geldiğim günden bu yana burada inanılmaz sıcak karşılandım ve bu benim performansımı da etkiliyor. Yemekleri kıyaslayacak olursak Gaziantep mutfağı gerçekten çok üst düzey seviyede. Zaman zaman acı yemekler karşısında zorlansam da burayı her şeyiyle çok seviyorum. Futbolcu olmanın zor yanlarından birisi de ailemden uzak kalmam oluyor. Sezon başından bu yana buradayım ve bir yıldır sadece 4 gün ailemi görebildim. Onları gerçekten çok özlüyorum ve buradaki başarılarımla onları gururlandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Oğuz Ceylan: "Amacımız şampiyon olabilmek"

Oğuz Ceylan, böylesine bir kulüpte forma giydiği için mutlu olduğunun altını çizerek, "Gerçekten Gaziantep şehri beklentilerimin üzerinde çıktı. Camiamızın gücünün farkındaydım ve gelince de gördüklerim beni çok etkiledi. Tabii ki amacımız burada her arkadaşım gibi şampiyon olabilmek. Biz bunun için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Takımın genç yıldızlarından Oğulcan Çağlayan, öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği isim oldu. Sempatik tavırlarıyla da sürekli salondan alkış alan genç futbolcu, "Ben Gaziantep'e henüz 16 yaşında geldim ve ilk Süper Lig maçıma da burada çıktım. Unutulmayacak hatıralara sahibim ve bu şehre hala kendimi borçlu hissediyorum. Umut ediyorum ki şampiyon olarak hepinize olan borcumu da şahsım adına ödemek istiyorum. Sizlerin varlığı hepimize her zaman güç veriyor" diye konuştu.

Programın sonunda öğrenciler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve futbolculara çiçek takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA