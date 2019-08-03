Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler idmanda

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.

3.08.2019 15:21
Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler idmanda

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti. 

Yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin, takımla ilk antrenmanlarına çıkarken futbolculara hoş geldin partisi de düzenlendi. 

Futbolcular, antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. Top kapma organizasyonu sonrasında koordinasyon çalışmaları yapan Gaziantep ekibi, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

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Kaynak: Hürriyet

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