Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken ana bölümünde ise koşu ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Gaziantep ekibinin dün 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Brezilyalı sol bek Junior Morais, ilk kez takımla çalışmalara başladı.
Kaynak: AA
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