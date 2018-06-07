Gazişehir Gaziantep'te Yalçın Koşukavak Dönemi
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Play-off mücadelesini kaybettikten sonra 1'inci Lig'de kalan Gazişehir Gaziantep'te, teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlandı. Son 3 sezonu İstanbulspor'u çalıştırarak tamamlayan Koşukavak, Gaziantep'e gelerek Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- Gaziantep
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