Gazişehir Gaziantep'te transfer

02.09.2019 18:20

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Furkan Soyalp'in 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Soyalp, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA