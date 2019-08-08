Gazişehir Gaziantep'te transfer

08.08.2019 16:34

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Raman Chibsah'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalyan ekiplerinden Frosinone'da forma giyen Raman Chibsah ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Chibsah, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Raman Chibsah'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA