Gazişehir Gaziantep'te Transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 21 yaşındaki genç oyuncu Bahadır Çiloğlu ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bahadır Çiloğlu, kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törenle imzaladı.

Çeşitli yaş kategorilerinde 35 kez ay-yıldızlı formayı giyen Bahadır Çiloğlu ile ilgili açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak 1997 tarihinde dünyaya gelen Bahadır, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. Yedi sezon boyunca Fenerbahçe altyapısında sol bek olarak forma giyen Bahadır, bu süreç içerisinde 35 kez 16 yaş altı, 17 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde milli takım forması terletti. 2016 yılında Portekiz ligine transfer olan, burada Varzim, Farense ve Alcanenense takımlarında forma giyen Bahadır, bu süreçte 45 resmi müsabakaya çıkarken, 2 kez gol sevinci yaşadı."