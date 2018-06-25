Gazişehir Gaziantep'te Transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, genç oyuncu Mahmut Bilir'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için transfer çalışmaları kapsamında, Gençlerbirliği oyuncusu Mahmut Bilir ile temasa geçildi.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine kente davet edilen 23 yaşındaki ön liberoyla anlaşma sağlandı.

Açıklamada, "Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan, ön libero ve stoper mevkisinde de forma giyen 1.83 santimetre boyundaki Mahmut Bilir, geçtiğimiz sezonu Hacettepe forması altında tamamladı. Burada 31 karşılaşmaya çıkarken 4 kez de gol sevinci yaşayan Mahmut Bilir'e, kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.