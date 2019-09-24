Gazişehir Gaziantep'te Sumudica temkinli

24.09.2019 15:23

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, takımın geldiği noktayla beraber herkesin farklı hedefler koymaya başladığını ancak bu durumun yanlış olduğunu söyledi.

Sumudica, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin en üst sırasındaki takımla en alttaki takımın karşılaşmasında bile sürpriz sonuçların çıkabildiğini dile getirdi.

Kendisinin maç maç ilerlemeyi benimseyen bir anlayışı olduğunu ifade eden Rumen teknik adam, "Ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe maçından sonra herkes küme düşeceğimizden bahsediyordu. Şimdi herkes farklı hedefler koyuyor. Avrupa kupalarına katılım konuşuluyor, hatta şampiyonluk söylemleri bile yapılıyor ama bunlar yanlış." şeklide konuştu.

Ligde bu hafta Göztepe'yi konuk edeceklerini anımsatan Sumudica, "Şimdi Göztepe maçına odaklanıyoruz. Rakibimiz son 3 maçtır gol yemeyen bir takım. Yani zor bir maç olacak. Benim taraftarımızdan beklentim var. Pazartesi günü önemli bir maç oynayacağız ve lütfen herkes tribünde olsun, bizi desteklesin. Bu takım, şehrin tek takımı. Büyük bir şehirdeyiz ve Süper Lig'deyiz. Taraftarımız desteğini bizden esirgemesin. Umarım pazartesi günü taraftar desteğiyle istediğimiz sonucu alırız." diye konuştu.

Sumudica, ligdeki hedefleriyle ilgili soru üzerine, "İlk gün verdiğimiz söz devam ediyor. Beklentiler artmış olabilir. Ben takımı dengede tutmak istiyorum. Eğer sezonu tamamlarsam, sözümde durup takımı ligde tutacağım." yanıtını verdi.

Sumudica, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Eylül Perşembe günü Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a konuk olacakları maçla ilgili, "Ben hazırlık maçlarında bile sürekli kazanmak isteyen bir kişiyim. Bu da neticede resmi bir karşılaşma. Dolayısıyla istediğimiz, ciddiye aldığımız ve galip gelmek istediğimiz bir maç. Kırıkkale'ye turu geçmek için gidiyoruz. Umarım güzel bir sonuçla evimize geri döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Hazırlıklara devam edildi

Gazişehir Gaziantep, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenmanla, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak müsabakaların hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın taktik bölümü basına kapalı gerçekleştirildi.

Süper Lig'in 5. haftasını 10 puanla 3. sırada geçen Gaziantep ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Eylül Perşembe günü Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a konuk olup, ligin 6. hafta karşılaşmasında ise 30 Eylül Pazartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak.

Kaynak: AA