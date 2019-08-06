Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları

06.08.2019 21:06

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.

Dinamo Moskova takımından transfer edilen ve üç yıllık anlaşmaya varılan Abdul Aziz Tetteh de kampa gelerek akşam antrenmanına katıldı. Tetteh, takım arkadaşları tarafından karşılandı.

Gazişehir Gaziantep, yarın Katar Yıldız Ligi'nde mücadele eden El-Wakrah takımı ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA