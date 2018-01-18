Test: Trump'ın Geçtiği Akıl Sağlığı Testini Bir de Siz Deneyin!

Gazişehir Gaziantep'te Samsunspor Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazartesi günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gazişehir Gaziantep'te Samsunspor Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazartesi günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Pas ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı idmana, takımın yeni transferi orta saha oyuncusu Prince Segbefia da katıldı. Takım arkadaşlarıyla tanışan Togolu oyuncu, basın mensuplarına da poz verdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.