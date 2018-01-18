Gazişehir Gaziantep'te Samsunspor Maçı Hazırlıkları
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazartesi günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazartesi günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Pas ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı idmana, takımın yeni transferi orta saha oyuncusu Prince Segbefia da katıldı. Takım arkadaşlarıyla tanışan Togolu oyuncu, basın mensuplarına da poz verdi.
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