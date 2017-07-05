Gazişehir Gaziantep'te Öncelik, "Takım Ruhu" Oluşturmak

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, başarıya ulaşmak için "takım ruhu" oluşturmanın çok önemli olduğunu söyledi.



Hüseyin Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'da kulüp tesislerinde başladıkları yeni sezon hazırlıklarının verimli şekilde devam ettiğini bildirdi.



Kentte 9 Temmuz'a kadar sürdürülecek hazırlık çalışmaları kapsamında takım olma bilincinin oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Kalpar, daha sonra Düzce'deki Topuk Yaylası'nda toplanıp, taktik çalışmalarına hız vereceklerini vurguladı.



Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kalpar, "Transfer konusunda mümkün olduğu kadar doğru tercihte bulunmaya çalışıyoruz. Eksiklikleri çok iyi biliyoruz. Buna göre takviyeler yapmak istiyoruz. Yönetimimiz transfer konusunda gereken kolaylığı göstermeye çalışıyor. Güçlü bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Biz de o anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



Başarı için olmazsa olmazlar arasında birliktelik ve takım olma bilincinin yer aldığını vurgulayan Kalpar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Transfer konusundaki en büyük kıstasımız da bu açıkçası. Çok büyük para verebilirsin, çok iyi oyuncular alabilirsin ama iyi bir takım ruhu oluşturamıyorsan başarı çok zor gelir. O yüzden takım ruhu oluşturmak önceliğimiz. Benim çalıştığım tüm takımlarda ekip ruhunu oluşturduk ve başarılı olduk. İnşallah memleketimin takımı olan Gazişehir Gaziantep'te de bunu başaracağız."