Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik 6 ay yok

13.09.2019 10:52

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Muğdat Çelik, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Muğdat Çelik'in durumu netlik kazandı. ?

MR'ı çekilen Muğdat'ın yapılan tetkikler sonucunda sol ön diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Tecrübeli golcü, bu yüzden 6 ay forma giyemeyecek.



Açıklamada, "Muğdat Çelik'e geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA