Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Uğurlu 1 Ay Yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Mehmet Erdem Uğurlu'nun, elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu'nun, antrenman sırasında yüzüne aldığı darbenin ardından elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği anımsatıldı.

Oyuncunun yapılan tetkiklerin ardından ameliyat edilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, "Gaziantep Sani Konukoğlu Hastanesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Uğurlu, yaklaşık 3-4 hafta forma giyemeyecektir. Başarılı futbolcumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA