Gazişehir Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

01.10.2019 19:52
Gazişehir Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Kaynak: AA
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