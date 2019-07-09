Gazişehir Gaziantep'te Jefferson'un sözleşmesi uzatıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, iç transferde Junior Jefferson ile sözleşme yenilediKulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresi dolan Junior Jefferson'la yapılan görüşmeler neticesinde, 3 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.

Gazişehir Gaziantep'te Jefferson'un sözleşmesi uzatıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, iç transferde Junior Jefferson ile sözleşme yeniledi
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresi dolan Junior Jefferson'la yapılan görüşmeler neticesinde, 3 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.
2021-2022 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giymeye devam edecek olan Brezilyalı orta saha oyuncusuna başarılar dilendi.

Kaynak: AA
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