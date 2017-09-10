Gazişehir Gaziantep'te İstanbulspor Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, ligin 5. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.



Yeni transfer Pierre Webo da takımla ilk antrenmanına çıktı. Webo antrenmanın tamamınında takımla çalıştı.