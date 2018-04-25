Gazişehir Gaziantep'te İlk Hedef Play-off

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin 33. haftasında konuk edecekleri Balıkesirspor Baltok'u yenerek play-off'u garantilemek istediklerini bildirdi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta 4-0 yenildikleri MKE Ankaragücü maçına çok iyi hazırlandıklarını ancak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Maça final havasında çıktıklarını, bunun da üzerlerinde baskı oluşturduğunu anlatan Sözeri, "Ligin ilk yarısında yaşanan puan kayıpları nedeniyle ikinci yarıda çok fazla kaybetme lüksümüz yoktu. Zorlu bir yolculuğun ardından bu noktaya ulaştık. Kazanma arzusunun yüksek olması zaman zaman böyle sonuçlar veriyor. Futbol şansı da yanımızda olmayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'e doğrudan yükselme şanslarının şu an itibarıyla kendileri adına kalmadığını ifade eden Sözeri, bundan sonra play-off için mücadele edeceklerini belirtti.

Sözeri, bu hafta sahalarında Balıkesirspor Baltok'u konuk edeceklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Balıkesir ekibini yenerek play-off'u garantilemek istiyoruz. Tek hedefimiz play-off'tan üst lige yükselmek. Bu kapsamda ilk yapmamız gereken, Balıkesir ekibini yenerek bu kulvara adımızı yazdırmak. Sonrasında ise ikinci yarıda yakaladığımız serileri play-off maçlarına da taşımak olacak. Kadro kalitemiz, oyun şeklimiz belli, çok iyi bir oyun tarzımız var. Güçlü bir oyun tarzına sahibiz. Play-off'ta başarılı olacağımıza inanıyorum. İlk ikiye kalamamak bizi kesinlikle olumsuz etkilemeyecek, dik durup yolumuza devam edeceğiz."