Gazişehir Gaziantep'te İkinci Yarı Hazırlıkları
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Jefferson Nogueira Junior, takımla beraber hazırlık çalışmalarına başladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Jefferson Nogueira Junior, takımla beraber hazırlık çalışmalarına başladı.
Alınan bilgiye göre, devre arası kamp dönemini Antalya'da geçiren kırmızı-siyah-beyazlı ekip, günde çift idman gerçekleştiriyor.
Pas ve güç çalışmalarının yanı sıra yarı alanda çift kale maçın yapıldığı sabah idmanı, yaklaşık 1 saat sürdü.
Önceki gün Antalya'da resmi sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Junior da takımla beraber çalıştı.
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