Gazişehir Gaziantep'te Hedef İç Saha Başarısı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, dış sahadaki başarılı grafiklerini, iç sahaya da yansıtmak istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra iç sahadaki ikinci maçta Altay karşılaştıklarını hatırlattı.

İzmir ekibi karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin kendilerini, sportif başarının yanı sıra taraftarla bütünleşme anlamında daha mutlu ettiğini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu: "Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Oyun sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Her hafta daha da üstüne koyarak gideceğiz. Altay karşısındaki galibiyetimiz taraftara hediyemiz olsun. İnşallah dış sahadaki başarılı grafiğimizi iç sahaya da yansıtacağız. Taraftar desteğiyle bunu başarmamız daha kolay olacak. Önemli bir yolculuktayız. Taraftarın her maçta daha fazla ilgiyle bizi desteklemesini bekliyoruz."

Gelecek hafta deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Altıparmak, yükselen grafiklerini Adana deplasmanında da sürdürerek zirve takibine devam etmek istediklerini kaydetti.