Gazişehir Gaziantep'te Hazırlıklar Sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2018-2019 sezonunun 1. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını Gazişehir Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlıların antrenmanı yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Sahada ısınma ve düz koşu hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra ana bölümde yapılan çift kale maçın ardından son buldu. - GAZİANTEP