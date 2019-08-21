Gazişehir Gaziantep'te Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

21.08.2019 23:04

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 2. haftasında 26 Ağustos Pazartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen oyuncular, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Kaynak: AA