Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi başladı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yenilenme koşularıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Raman Chibsah, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Gaziantep ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek