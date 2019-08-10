Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

10.08.2019 21:33
Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. 

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yenilenme koşularıyla son buldu. 

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Raman Chibsah, takımla ilk antrenmanına çıktı. 

Gaziantep ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek

Kaynak: Hürriyet

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